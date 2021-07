I'mbesideyou Inc. lanzó el servicio “UNION OF EMOTIONS” que utiliza inteligencia artificial para visualizar cómo las personas se alientan unas a otras a través de las fronteras nacionales

Tokio--(business wire)--jul. 31, 2021--

I'mbesideyou Inc. (Setagaya-ku, Tokio. Director ejecutivo: Shozo Kamiya. En adelante, I'mbesideyou) lanzó el servicio “UNION OF EMOTIONS” (“UNIÓN DE EMOCIONES”) el 23 de julio de 2021, el día de apertura del evento deportivo internacional. Esta es la primera vez que hemos podido visualizar a las personas alentándose unas a otras a través de la inteligencia artificial (IA) del análisis de emociones.

A visualization of the emotions of cheers flying around the world: Click on each cheer to learn more about that country. (Photo: Business Wire)

Ya se han enviado más de 20 000 aclamaciones desde más de 79 ciudades en más de 14 países de todo el mundo, y la visualización de estas aclamaciones por todo el mundo ha conmovido a muchas personas en las redes sociales.

UNION OF EMOTIONS, es el primer ejemplo mundial de conexión transfronteriza y en tiempo real de las emociones de las personas con la ayuda de la IA. Está previsto que esté disponible hasta el 8 de agosto, cuando se llevará a cabo la ceremonia de cierre del evento deportivo internacional.

Alentar desde cualquier parte del mundo: las aclamaciones enviadas desde cualquier parte se visualizarán en todo el mundo utilizando la tecnología de análisis de emociones de I'mbesideyou. I'mbesideyou se ha embarcado en este viaje con la esperanza de que personas de cualquier parte del mundo sientan una sensación de conexión con el mundo y consigo mismas al enviar aliento por los esfuerzos de los atletas y trascender las fronteras nacionales.

Respuesta de usuarios: las presentaciones de todo el mundo incluyen no solo a aquellas personas que alientan a su propio país, sino también a muchos que envían aliento a otros países. Ya se han realizado más de 20 000 publicaciones en más de 79 ciudades de más de 14 países.

Se publicaron fotografías del proyecto KIMONO, que se esperaba que se exhibieran en la ceremonia de apertura, en la que los países de todo el mundo están representados por 213 tipos diferentes de kimono y obi, con los nombres de los países.

acerca de “union of emotions” “union of emotions” es un servicio que utiliza la tecnología de reconocimiento de emociones de i'mbesideyou para ayudar a las personas de todo el mundo a conectarse entre sí a través de las emociones, al capturar y publicar videos y fotografías de personas alentando a los atletas.

El servicio es completamente gratuito y no incluye publicidad.

Se trata puramente de un esfuerzo para alentar a los atletas a competir sin espectadores.

Para aquellas personas que no se sientan cómodas publicando fotografías o videos, se ha agregado un nuevo botón desde su lanzamiento que permite a los usuarios alentar a los atletas con solo un clic. I'mbesideyou espera que personas de todo el mundo se sientan libres para participar y conectarse entre sí a través de la celebración de los deportes.

Nuestros pensamientos: a I'mmbesideyou le sorprendía muchísimo que el evento deportivo más famoso del mundo, que se celebra en nuestro propio país, se llevara a cabo sin espectadores. ¿Qué puede I’mbesideyou hacer por los atletas que competirán en circunstancias inusuales? ¿Qué puede I'mmbesideyou hacer por las personas de todo el mundo que desean ver los partidos en la sede? El resultado de nuestro propio pensamiento es “UNION OF EMOTIONS”.

I'mmbesideyou está trabajando en este servicio para transformar el sufrimiento causado por la COVID-19 en esperanza para una nueva era. Si comparte nuestra visión, registre su apoyo y comparta la URL del sitio de servicio y el hashtag #UNIONOFEMOTIONS.

https://world-emotions.imbesideyou.com/index.html #UNIONOFEMOTIONS

