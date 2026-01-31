Immobile: Con destino a París

Después de apenas seis meses en el plantel entrenado por Vincenzo Italiano, Ciro Immobile, histórico goleador de Lazio, se alejó del Bologna y viajó a Francia para firmar contrato con París FC, equipo que milita en la Ligue 1.

A los 35 años, el artillero con pasado en Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla y Besiktas, entre otros, y cuatro veces "capocannoniere" de la Serie A, decidió cambiar de aire.

El campeón de la Eurocopa con Italia en 2020 (torneo que se celebró en 2021 por la pandemia de Covid) voló a París hoy por la mañana para sumarse al club de la capital francesa con un contrato hasta 2027.

Lo informaron fuentes del Bologna, cuyo plantel volvió al trabajo hoy tras gozar de una jornada de descanso luego de la victoria ante Maccabi Tel Aviv que le aseguró el pasaje a los "play-off" en la Europa League (jugará con el noruego Brann por un lugar en octavos de final), para preparar el duelo del martes frente a Milan en el Renato Dall'Ara.

Lorenzo Insigne intentaba convencer a Immobile de regresar al Pescara, al que él retornó tras su paso por Toronto FC de la Major League Soccer (MLS) hace apenas un par de días y en cuyo plantel ambos lograron el ascenso en la temporada 2011-12, pero al parecer el goleador tenía otros planes en mente.

Apenas nueve partidos, entre campeonato y copas nacionales, disputó Immobile con la casaca del Bologna, con la que no celebró goles (ANSA).