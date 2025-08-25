Immobile, delantero de Bologna, estará dos meses de baja por lesión

El regreso a la Serie A de Ciro Immobile no está siendo idílico: el delantero se lesionó en su primer partido y estará de baja durante ocho semanas, anunció este lunes su club, el Bolonia.

Immobile, máximo goleador de la historia del campeonato italiano en una temporada (2019-2020) junto al argentino Gonzalo Higuaín, con 36 goles, tuvo que retirarse a la media hora de partido en la derrota del Bolonia ante la Roma (1-0) el pasado sábado.

Su club indicó que tiene afectado "el músculo femoral del muslo derecho, lesión que requiere de un tiempo de reposo de cerca de ocho semanas".

El internacional italiano, de 35 años, militó la temporada pasada en el Besiktas turco, con el que marcó 15 goles en 31 partidos.

Formado en la Juventus de Turín y con pasado en el Borussia Dortmund alemán (2014-2015) y el Sevilla FC español (2015-2016), Immobile brilló especialmente con la elástica de la Lazio, su club de 2016 a 2024.

Con el club romano marcó 207 goles en 340 partidos.

Immobile, proclamado en cuatro ocasiones máximo goleador de la Serie A, conquistó la Eurocopa con Italia en 2021.