Impacto decisivo de Ed Oliver no oculta las deficiencias defensivas de los Bills en su victoria

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — El tackle defensivo de los Bills, Ed Oliver, habría preferido reincorporarse a los entrenamientos de manera más gradual el miércoles, tres días después de haber jugado un papel decisivo en una agotadora y sorprendente victoria con remontada, en el partido inaugural de la campaña.

El entrenador Sean McDermott tenía otras ideas al recordar a su defensa cómo su actuación en la victoria por 41-40 sobre los Ravens de Baltimore no fue aceptable.

“Sí, ponerse las hombreras un miércoles después de un partido en el que tuvimos que jugar los 60 minutos es un poco desafiante”, expresó Oliver con un suspiro después de quitarse tiras de cinta negra gruesa de las manos.

“Se requiere un esfuerzo mental para volver a estar bien. Y todavía te duele un poco”, añadió el jugador en su séptimo año. “Pero te pones las hombreras completas y sales a competir, porque eso es lo que somos”.

Como campeones defensores de la División Este de la Conferencia Americana en cinco veces consecutivas, los Bills tienen un estándar establecido.

Y aunque Oliver causó un impacto al forzar el balón suelto de Derrick Henry, abriendo la puerta para que Buffalo remontara un déficit de 15 puntos en los últimos cuatro minutos, la defensa no alcanzó la marca general.

McDermott elogió la actuación de Oliver, que incluyó una captura y detener a Henry para una pérdida. Recalcó que su presencia se sintió en la banda. McDermott no pudo decir lo mismo del resto de la defensa, que tiene mucho que corregir al viajar para medirse el domingo con los Jets de Nueva York.

“Tenemos que asegurarnos de que esta semana realmente sea difícil para nosotros como equipo, incluso si ganamos el partido”, dijo McDermott, antes de agregar que es demasiado temprano en la temporada para poner excusas. “Tenemos que apretarnos el cinturón”.

Aunque la defensa de Buffalo detuvo a los Ravens en sus últimas tres posesiones con dos series de tres y fuera y el balón suelto de Henry, la unidad tuvo problemas al permitir que Baltimore anotara en siete de sus primeras ocho series. Los Ravens terminaron con 433 yardas mediante su ofensiva y se convirtieron en el primer equipo de la NFL en perder al anotar 40 puntos y superar las 235 yardas por tierra.

El resultado se debió a que el actual Jugador Más Valioso de la NFL, Josh Allen, supervisó la remontada con una racha de 22 puntos en el último cuarto, culminada por el gol de campo de 32 yardas de Matt Prater cuando el tiempo expiraba.

“Mira, la estadística más importante es la victoria”, afirmó el coordinador defensivo Bobby Babich, quien señaló que hubo algunos puntos positivos, como limitar a los Ravens a dos goles de campo y un touchdown en tres series dentro de la yarda 20 de Buffalo.

“Pero todo lo que mencionas en medio es inaceptable”, añadió.

“Y nuestros jugadores lo saben”.

McDermott atribuyó la situación a varios problemas, desde la juventud, el mal posicionamiento y la falta de fundamentos. También fue una actuación en que los Bills fueron demasiado a menudo apartados por Henry, quien ganó 169 yardas y anotó dos veces.

El dúo de safeties de los Bills, Taylor Rapp y el jugador de segundo año Cole Bishop, tuvo dificultades. También sufrió el veterano apoyador central Terrel Bernard.

“Esta semana se trata de crecimiento para nosotros”, dijo McDermott.

En el lado positivo, Oliver comenzó esta temporada manteniendo el dominio que mostró al cerrar el año pasado. Relativamente pequeño con 1,85 metros y 130 kilos, el seleccionado de primera ronda del draft en 2019 es conocido por sus pies ágiles, velocidad y fuerza para penetrar en la línea de golpeo.

“Espero que sí, pero sabés que tengo que tomarlo semana a semana”, dijo Oliver sobre si su actuación en el inicio de la temporada es un indicio de lo que vendrá.

Aunque la defensa tuvo problemas, Oliver señaló que Jackson y Henry presentan un desafío para cualquier oponente.

“Quiero decir, sí, es inaceptable, pero lo principal es ganar”, dijo Oliver. “Quedan cinco minutos, estamos abajo por, ¿cuántos puntos, 15? Los aficionados se van. Todos dijeron que perderíamos, pero ganamos”.