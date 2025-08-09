Impacto por tragedia minera golpea arcas de Codelco

Ha transcurrido más de una semana del accidente y las faenas siguen suspendidas en el sector siniestrado, mientras se desarrollan las investigaciones penales y administrativas por la muerte de los trabajadores.

Aunque el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió ayer autorizar el reinicio parcial y progresivo en algunos sectores del yacimiento, cuatro de ellos siguen paralizados. Codelco suspendió temporalmente los contratos con las empresas contratistas directamente relacionadas con el evento fatal, por lo menos hasta la próxima.

Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, reveló a El Mercurio que "en una semana de paralización el impacto, en términos de producción, son 7000 toneladas y en ingresos es del orden de US$67 millones".

La situación desde el punto de vista económico es calificada como grave por los expertos, que plantean que por cada día de paralización Codelco deja de percibir 9,5 millones.

Se consigna además que El Teniente representa aproximadamente entre el 6% y el 7% de la producción total de cobre en Chile. (ANSA).