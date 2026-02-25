Impactos climáticos amenazan economía mundial del deporte, valuada US$2,3 billones: estudio

Por Valentina Za

MILÁN, 25 feb (Reuters) - Las condiciones meteorológicas extremas amenazan el crecimiento anual de los ingresos de la economía deportiva, valorada en US$2,3 billones, cuya expansión se debe principalmente al turismo vinculado a eventos mundiales que agotan los recursos, como los recién concluidos Juegos de Milán-Cortina, según un informe.

El crecimiento del sector debería aprovecharse para maximizar los beneficios sociales, como la reducción del gasto público en salud y el avance de la igualdad de género.

Esto implica hacer frente a la amenaza que supone para la industria el cambio climático y la pérdida de naturaleza, que corre el riesgo de agravarse debido a su propia huella, según Tony Simpson, socio y responsable mundial de la industria deportiva de la consultora Oliver Wyman, autor del informe.

"El deporte tiene más poder que cualquier otro sector para impulsar el comportamiento, ya que se considera un activo de la comunidad. Y si eres un activo de la comunidad, debes actuar como tal", declaró a Reuters.

Los US$140.000 millones que representa el deporte de élite en la industria se ven eclipsados por los US$672.000 millones del turismo deportivo y los US$612.000 millones del sector de artículos deportivos, según el informe elaborado para el Foro Económico Mundial.

El turismo deportivo, el segmento de más rápido crecimiento de la industria turística en general, se prevé que represente el 60% del aumento total de los ingresos de la economía deportiva hasta 2030.

Los deportes participativos y los ingresos generados por el deporte en sectores como la radiodifusión, la nutrición y tecnología ponible completan el panorama de una economía que, según el informe, crecerá hasta alcanzar los US$3,7 billones en 2030 y los US$8,8 billones en 2050.

Para elaborar el informe, los analistas de Oliver Wyman recopilaron y cotejaron datos de organizaciones como las principales ligas, inversores, patrocinadores y la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos, según explicó Simpson, quien añadió que el proyecto requirió más de 5.000 horas de trabajo.

"Al mostrar la magnitud de la economía del deporte, y hacerlo mediante un proceso riguroso, este informe pone de relieve lo que está en juego si no adoptamos las medidas adecuadas", añadió.

OLAS DE CALOR E INUNDACIONES

El creciente sedentarismo de los jóvenes y los fenómenos meteorológicos extremos que perturban las competiciones, el paisaje natural y las cadenas de suministro podrían costar a la industria del deporte más de US$500.000 millones en pérdidas de ingresos para 2030, según el estudio.

"Hay menos jóvenes de entre 15 y 25 años que juegan al fútbol los fines de semana que nunca", afirmó Simpson, destacando una tendencia que socava la futura base de aficionados.

Aunque la creciente participación de las mujeres y el aumento del número de niños que se apuntan a actividades organizadas elevan las cifras generales, "el segmento central —los jóvenes que practican deporte— se ha reducido", afirmó.

Por otra parte, fenómenos meteorológicos como el calor extremo, las inundaciones, la falta de nevadas y la contaminación pueden provocar la cancelación de competiciones, lo que perjudica la cobertura mediática y los espacios publicitarios.

El año pasado, Francia sufrió olas de calor antes del Tour de Francia, lo que obligó a los ciclistas a buscar formas de hacer frente a las temperaturas sofocantes. (Reportaje de Valentina Za; edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas)