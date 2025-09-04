Imparable Sinner enfrenta a Auger-Aliassime en la semifinal del US Open

NUEVA YORK (AP) — Antes de saber con certeza que necesitaría superar a Jannik Sinner para llegar a una final de Grand Slam por primera vez, se le pidió a Felix Auger-Aliassime que evaluara al campeón defensor y primer cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos.

"¿Qué decir sobre el juego de Jannik?" dijo Auger-Aliassime, quien es el 25° sembrado. "Obviamente ha sido intocable, por momentos".

Esa es una descripción bastante acertada para un tipo que está a punto de convertirse en el primer hombre en ganar títulos consecutivos en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco seguidos desde 2004 hasta 2008.

Jannik Sinner enfrenta a Felix Auger-Aliassime en semis

En las semifinales del viernes, Auger-Aliassime podría estar enfrentando la tarea más difícil en el tenis en este momento, particularmente en canchas duras: Sinner está en medio de una racha de 26 partidos invictos de Grand Slam en esa superficie, que incluye títulos en dos torneos consecutivos del Abierto de Australia además del Abierto de Estados Unidos del año pasado.

El italiano de 24 años también viene de ganar Wimbledon en julio, su cuarto trofeo en un major.

La otra semifinal tampoco será fácil. Esa presenta al campeón de 24 Slams, Novak Djokovic, quien tiene 38 años, contra Carlos Alcaraz, quien ya posee cinco títulos a los 22 años.

Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, la otra semifinal

"Yo sé que tiene hambre", dijo Alcaraz sobre Djokovic, quien salió de cada uno de los otros tres majors del año en las semifinales. "Conozco su ambición por más".

Hace solo tres semanas, Auger-Aliassime enfrentó a Sinner en el Abierto de Cincinnati y no fue exactamente un partido cerrado. Sinner ganó 6-0, 6-2. No se habían enfrentado desde 2022, cuando Auger-Aliassime ganó ambos enfrentamientos contra un tipo que aún no era el Sinner que el mundo conoce hoy.

Auger-Aliassime logró sintetizar lo que hace que Sinner sea ahora un jugador diferente.

"Le doy crédito. Hay que dar crédito cuando se debe. Cuando alguien hace el trabajo y mejora y llega a ese nivel, solo tienes que quitarte el sombrero", dijo el canadiense de 25 años, quien perdió su única semifinal de Grand Slam anterior en el Abierto de Estados Unidos de 2021. "La fisicalidad, el movimiento mejoraron mucho. Más fuerte físicamente. El saque, la derecha más precisa. El revés siempre fue consistente. El retorno siempre fue bueno, profundo. Sí, esas son las cosas principales".

Sinner ha ganado 31 juegos de servicio en el US Open

Ciertamente hay mucho que Sinner hace bien, como demostró al abrumar a sus dos últimos oponentes.

En una actuación que Sinner describió como "muy sólida", despachó a Lorenzo Musetti (10) en los cuartos de final 6-1, 6-4, 6-2 en solo dos horas el miércoles, dos noches después de una victoria aún más desigual, 6-1, 6-1, 6-1 contra Alexander Bublik (23) en una hora, 21 minutos en la cuarta ronda.

Menos de tres horas y media combinadas en dos partidos. Auger-Aliassime necesitó cuatro horas y diez minutos solo para superar al número ocho Alex de Minaur en los cuartos de final.

Sinner llega al viernes habiendo ganado sus últimos 31 juegos de servicio consecutivos, salvando diez puntos de quiebre en ese lapso.

Contra Musetti, ganó 42 de los 46 puntos —91%— cuando consiguió su primer saque.

Y luego están esos golpes de fondo nítidos, limpios y potentes, incluido un derechazo a 97 mph en una carrera y alcance para ganar el último punto de quiebre que necesitaría contra Musetti.

"Jannik estaba en otro nivel", dijo Musetti. "Nunca jugué, honestamente, contra alguien que me pusiera en este tipo de apuro en el rally".

Alcaraz y Sinner se han repartido los últimos 7 Grand Slams

Alcaraz y Sinner se han combinado para ganar los últimos siete majors, enfrentándose en las dos últimas finales, y Djokovic fue el campeón en los otros tres en ese período, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Durante ese mismo lapso de 12 Slams, Auger-Aliassime nunca pasó de la cuarta ronda y salió en la primera o segunda ronda en nueve de ellos.

No es que alguna vez se preocupara de que no volvería a las etapas finales.

"Si tuviera 35 años ahora, tal vez dudaría si volvería a suceder, como si estuviera perdiendo en la primera ronda al final de mi carrera", dijo Auger-Aliassime, quien se casará dos semanas después del Abierto de Estados Unidos.

"Incluso en esos últimos años, era lo suficientemente joven como para pensar, 'OK, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué está pasando? ¿En qué áreas necesito mejorar? ¿Qué cambios necesito hacer?'", dijo. "Eso es realmente en lo que me concentré y... el día a día y el proceso".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes