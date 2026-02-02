Implicaciones del fallo de Corte Suprema de Panamá que anula concesiones portuarias de CK Hutchison

Por Clare Jim, Kane Wu y Scott Murdoch

HONG KONG, 2 feb (Reuters) - La Corte Suprema de Panamá anuló la semana pasada el contrato de CK Hutchison para operar dos puertos del Canal de Panamá, en el marco de un acuerdo de ⁠23.000 millones de dólares para vender los activos portuarios globales ⁠del conglomerado de Hong Kong.

El contrato de Panama Ports Company (PPC), una filial de CK Hutchison, violaba la Constitución de Panamá al otorgar a la empresa privilegios exclusivos y exenciones fiscales, según el tribunal.

LO QUE SABEMOS

CK Hutchison, controlada por el hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, anunció en marzo pasado ⁠la venta de ‌43 puertos en 23 países, ​incluidos dos cerca del Canal de Panamá, a un grupo liderado por BlackRock y la empresa naviera familiar italiana MSC, propiedad de Gianluigi Aponte.

Después de que Pekín criticó ​el acuerdo, el conglomerado dijo en julio que estaba en conversaciones para incluir a un "importante inversor estratégico" chino en el consorcio.

Fuentes cercanas han afirmado que el ‌inversor chino es COSCO y que buscaba una participación importante, mientras que los demás preferían que fuera un ‌accionista minoritario, lo que se convirtió en un punto de fricción en ​las negociaciones.

COSCO no respondió a una solicitud de comentarios.

Las acciones de CK Hutchison han caído más de un 8% desde la sentencia del tribunal, aunque siguen cotizando a su nivel más alto desde junio de 2021. Han subido casi un 60% desde que se anunció la venta, ya que los inversores apostaron por que reportaría a la empresa más de 19.000 millones de dólares en efectivo.

TENSIONES ENTRE CHINA Y EEUU

El acuerdo abrió un nuevo frente en la disputa entre Estados Unidos y China, que luchan por el control de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Los puertos de Balboa y Cristóbal, propiedad de CK Hutchison, se consideran activos estratégicos en el Canal de Panamá, la principal ruta comercial marítima hacia Estados Unidos. Balboa se encuentra en la entrada del canal por el Pacífico, mientras que Cristóbal está en la entrada por el Atlántico.

Más ⁠del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, valorado en aproximadamente 270.000 millones de dólares al año, transita por el canal, lo que lo convierte en un elemento fundamental para las cadenas de suministro estadounidenses.

El presidente Donald ​Trump celebró inicialmente la venta propuesta por CK Hutchison a Blackrock y MSC, afirmando que quería recuperar el control de esta vía navegable estratégica.

Los legisladores estadounidenses habían afirmado anteriormente que el control de CK Hutchison sobre los puertos suponía un riesgo para la seguridad de las operaciones del canal.

La decisión del tribunal fue bien recibida por las autoridades estadounidenses y John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China, la calificó de "victoria para Estados Unidos".

En una clara muestra del malestar de China, Pekín había afirmado que trabajaría para bloquear la transacción a menos que participara capital chino.

El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que tomaría "todas las medidas necesarias" para defender los derechos e intereses de las empresas chinas.

El Gobierno ⁠de Hong Kong declaró que se oponía firmemente a que cualquier Gobierno extranjero utilizara medios "coercitivos" para perjudicar los intereses comerciales del territorio.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Y QUÉ SUCEDERÁ A CONTINUACIÓN

Aunque ​los dos puertos solo representan el 5% de los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITA) de Hutchison Port Holdings, su importancia estratégica es elevada.

PPC afirmó que se reservaba el derecho de iniciar procedimientos legales nacionales e internacionales tras la sentencia judicial, y los analistas señalaron que la empresa portuaria no puede recurrir la decisión, pero sí solicitar aclaraciones que podrían ralentizar la rescisión.

No está claro cómo afectará la pérdida de los puertos al acuerdo global ‍de CK Hutchison, pero algunos analistas, entre ellos JPMorgan y Citigroup, afirmaron que sería más fácil para las partes llegar a un acuerdo con Panamá fuera de escena.

Todas las partes siguen negociando la venta de los puertos de CK Hutchison, según una persona con conocimiento directo de la transacción, que habló bajo condición de anonimato.

Además de los puertos de Panamá, otros activos estratégicos de la cartera en venta son los puertos de Róterdam en los Países Bajos, Barcelona en España, México y las Bahamas.

Los puertos de CK Hutchison en China son importantes, pero no forman parte de la venta.

Una de las opciones que se barajan ​en las últimas conversaciones es que las partes consideren la posibilidad de dividir la cartera y que los tres postores mantengan participaciones en diferentes puertos, según otra fuente con conocimiento del asunto.

CK Hutchison, MSC y Blackrock no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las fuentes han dicho que podría llevar al menos dos años superar todos los obstáculos normativos, teniendo en cuenta los retos que se plantean, como obtener la aprobación de los reguladores de la competencia en casi 50 ‍jurisdicciones. (Reporte de Clare Jim y Kane Wu en Hong Kong, Scott Murdoch en Sídney; edición de Anne Marie Roantree y Clarence Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)