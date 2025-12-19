Implosión derriba puente casi centenario sobre el río Mississippi

Un puente de casi 100 años sobre el río Mississippi entre Iowa y Wisconsin fue demolido el viernes, en un proceso que despeja el camino para un reemplazo moderno.

El Puente del Río Mississippi, también conocido como el Puente Black Hawk, se completó en 1931. Conecta Lansing, Iowa, con Wisconsin. El hito se destacaba por su diseño único en voladizo: un arco central y dos cerchas en forma de torre.

La gente se reunió cerca de la orilla del río cubierta de nieve bajo un cielo soleado y vitoreó cuando se activaron los explosivos. Humo negro y una nube blanca se elevaron cuando el tramo central y una cercha cayeron al agua. Los tramos quedaron medio sumergidos en el río.

El alcalde de Lansing, Michael Verdon, quien observó la demolición desde un muelle de casa flotante, lo calificó como "bastante agridulce, en realidad".

"Cada vez que miraba el río, veía ese perfil del puente en el horizonte", declaró el nativo de Lansing. "A nivel personal, es triste ver que ya no está".

El puente, que cerró en octubre, era el único en un radio de aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) en cada dirección y transportaba alrededor de 2.100 vehículos por día, según el departamento de transporte de Iowa. Los conductores pueden usar un servicio de ferry mientras se construye un nuevo cruce. Se espera que el reemplazo planificado de 140 millones de dólares esté en servicio en 2027.

Aunque era querido, el estrecho puente ofrecía una experiencia aterradora cuando se encontraban dos camiones grandes, indicó Verdon. A veces, las barcazas chocaban contra el puente debido a la geografía del río y la configuración de los pilares del puente.

Otra implosión, para la rampa este del puente, estaba programada para seguir al evento principal más tarde el viernes. Los funcionarios planean desmantelar la sección occidental del puente en el futuro porque partes de ella se extienden sobre casas y el ferrocarril.

Algunas partes del puente ya habían sido removidas, pero una implosión era la forma más eficiente de eliminar las porciones más grandes de la estructura, señaló Daniel Yeh, portavoz del Departamento de Transporte de Iowa.

Los residentes planean rescatar material como recuerdos y construir un tributo al puente en la ciudad, apuntó Verdon.

Lansing, con una población de 968 habitantes, tiene profundas raíces como ciudad ribereña con una historia de barcos de vapor, comercio de pieles y pesca comercial, dijo el alcalde.

Dura reportó desde Bismarck, Dakota del Norte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.