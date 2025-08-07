Impone nuevas sanciones a Irán, según el Tesoro

7 ago (Reuters) - Estados Unidos impuso sanciones el jueves a 18 entidades y personas para atacar lo que el Departamento del Tesoro calificó de red que ayuda a Irán a eludir las sanciones y generar ingresos.

Entre los objetivos de Estados Unidos figuran RUNC Exchange System Company y sus dirigentes, Cyrus Offshore Bank y el holding de software iraní Pasargad Arian Information and Communication Technology, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

"El Tesoro seguirá desbaratando los planes de Irán para eludir nuestras sanciones, bloquear su acceso a los ingresos y privar de capital a sus programas de armamento con el fin de proteger al pueblo estadounidense", declaró Scott Bessent, Secretario del Tesoro, en el comunicado.

(Reporte de Ismail Shakil y Bhargav Acharya; Edición de Doina Chiacu)