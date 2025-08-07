LA NACION

Impone nuevas sanciones a Irán, según el Tesoro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Impone nuevas sanciones a Irán, según el Tesoro
Impone nuevas sanciones a Irán, según el Tesoro

7 ago (Reuters) - Estados Unidos impuso sanciones el jueves a 18 entidades y personas para atacar lo que el Departamento del Tesoro calificó de red que ayuda a Irán a eludir las sanciones y generar ingresos.

Entre los objetivos de Estados Unidos figuran RUNC Exchange System Company y sus dirigentes, Cyrus Offshore Bank y el holding de software iraní Pasargad Arian Information and Communication Technology, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

"El Tesoro seguirá desbaratando los planes de Irán para eludir nuestras sanciones, bloquear su acceso a los ingresos y privar de capital a sus programas de armamento con el fin de proteger al pueblo estadounidense", declaró Scott Bessent, Secretario del Tesoro, en el comunicado.

(Reporte de Ismail Shakil y Bhargav Acharya; Edición de Doina Chiacu)

LA NACION
Más leídas
  1. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    1

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

  2. La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una separación inesperada
    2

    La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una familia de cinco y una separación inesperada

  3. El espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
    3

    Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

  4. Ordenan un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su visita a Milei
    4

    El caso $LIBRA: el fiscal ordenó un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su encuentro con Milei

Cargando banners ...