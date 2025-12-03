Imponentes palmeras en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

RÍO DE JANEIRO (AP) — Las imponentes palmas talipot que se encuentran en un parque de Río de Janeiro están floreciendo por primera y única vez en sus vidas, después de que fueron introducidas al país por el famoso arquitecto brasileño Roberto Burle Marx en la década de 1960.

Hacia el final de su vida —que puede durar entre 40 y 80 años— la palma presenta una pluma central llena de millones de pequeñas flores de color blanco y crema que se elevan por encima de sus hojas en forma de abanico.

El raro fenómeno que conecta el pasado con el presente ha despertado la curiosidad de los transeúntes en el Parque Flamengo, quienes se detienen y levantan la mirada para admirarlas y tomar fotos.

Vinicius Vanni, un ingeniero civil de 42 años, incluso esperaba recoger algunas semillas para poder plantarlas.

"Probablemente no las veré florecer, pero estarán allí para las generaciones futuras", expresó desde el Parque Flamengo, que bordea una playa cercana y ofrece una vista espectacular del Pan de Azúcar.

Originaria del sur de India y Sri Lanka, la palma talipot puede alcanzar hasta 30 metros de altura y producir alrededor de 25 millones de flores gracias a la energía acumulada durante décadas.

Una vez que las flores son polinizadas, producen frutos que pueden convertirse en plántulas.

Además del Parque Flamengo, también se pueden encontrar palmeras talipot en el Jardín Botánico de Río, donde también están floreciendo.

Esto se debe a que fueron traídas desde el sur de Asia al mismo tiempo, tienen el mismo metabolismo y han estado expuestas al mismo ritmo brasileño de luz diurna, según Aline Saavedra, bióloga de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

Saavedra comentó que existen leyes ambientales que regulan estrictamente el transporte de especies nativas de otro continente, aunque las palmas talipot no son consideradas como especies invasivas debido a su lento desarrollo.

El interés que ha generado el fenómeno es positivo y podría fomentar un sentido de pertenencia para que los seres humanos preserven el medio ambiente en lugar de destruirlo, subrayó Saavedra.

"Esta especie de palma nos ofrece una reflexión sobre la temporalidad, porque tiene más o menos la misma esperanza de vida que un ser humano", señaló Saavedra. "Marx también quería transmitir una perspectiva poética."

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.