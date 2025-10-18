LA NACION

Importaciones chinas de aluminio aumentan 35,4% interanual en septiembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Importaciones chinas de aluminio aumentan 35,4% interanual en septiembre
Importaciones chinas de aluminio aumentan 35,4% interanual en septiembre

18 oct (Reuters) - Las importaciones chinas de aluminio en bruto y productos derivados aumentaron un 35,4% en septiembre respecto al año anterior, mostraron el sábado datos de aduanas.

El mayor consumidor mundial del metal ligero importó 360.000 toneladas métricas de aluminio en bruto y productos el mes pasado, según los datos de la Administración General de Aduanas.

Los datos incluyen el metal primario y el aluminio en bruto aleado.

En los tres primeros trimestres de 2025, China importó 3,01 millones de toneladas de aluminio en bruto y productos, un 5,7% más que en el mismo periodo del año previo.

Las importaciones de bauxita, materia prima clave para el aluminio, aumentaron un 38,3% respecto al año anterior a 15,88 millones de toneladas en septiembre, lo que elevó las importaciones totales en lo que va de 2025 a 157,31 millones de toneladas, con un incremento interanual del 32%.

(Reporte de Amy Lv, Dylan Duan y Colleen Howe; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Fue al programa de Darío Barassi, le veían cara conocida y reveló de quién era hijo
    1

    Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”

  2. Un enigmático grupo de WhatsApp usado para vender drogas, la estrategia para desvincularse del triple femicidio
    2

    Un enigmático grupo de WhatsApp usado para vender drogas, la estrategia para desvincularse del triple femicidio

  3. Los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso
    3

    Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso

  4. Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín
    4

    Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín

Cargando banners ...