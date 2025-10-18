Importaciones chinas de aluminio aumentan 35,4% interanual en septiembre

18 oct (Reuters) - Las importaciones chinas de aluminio en bruto y productos derivados aumentaron un 35,4% en septiembre respecto al año anterior, mostraron el sábado datos de aduanas.

El mayor consumidor mundial del metal ligero importó 360.000 toneladas métricas de aluminio en bruto y productos el mes pasado, según los datos de la Administración General de Aduanas.

Los datos incluyen el metal primario y el aluminio en bruto aleado.

En los tres primeros trimestres de 2025, China importó 3,01 millones de toneladas de aluminio en bruto y productos, un 5,7% más que en el mismo periodo del año previo.

Las importaciones de bauxita, materia prima clave para el aluminio, aumentaron un 38,3% respecto al año anterior a 15,88 millones de toneladas en septiembre, lo que elevó las importaciones totales en lo que va de 2025 a 157,31 millones de toneladas, con un incremento interanual del 32%.

