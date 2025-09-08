Importaciones chinas de concentrado de cobre vuelven a aumentar en agosto

PEKÍN, 8 sep (Reuters) - Las importaciones chinas de concentrado de cobre crecieron por segundo mes consecutivo en agosto, mientras una importante mina de Indonesia aumentaba sus exportaciones antes de que expire su licencia de exportación a finales de este mes.

Las importaciones de concentrado de cobre aumentaron un 8% en agosto, a 2,76 millones de toneladas métricas, frente a los 2,56 millones del mes anterior, mostraron el lunes los datos de la Administración General de Aduanas. El mineral es una importante materia prima para las fundiciones de cobre.

La minera Freeport Indonesia está aumentando sus envíos antes de que expire su licencia de exportación el 16 de septiembre, según analistas y operadores.

La minera declaró el mes pasado que podría exportar el 90% de su cuota de 1,27 millones de toneladas antes de la fecha límite. A mediados de agosto había alcanzado el 65%.

China importó 20,05 millones de toneladas de concentrado de cobre hasta agosto, frente a los 18,59 millones de toneladas del mismo periodo del año anterior.

Las importaciones de cobre cayeron un 11,5% en agosto respecto al mes anterior, a 425.000 toneladas, según los datos.

Las importaciones de cobre en bruto y productos de cobre en China, el mayor consumidor y productor mundial, incluyen ánodos, metal refinado, aleaciones y productos semiacabados de cobre.

El mes pasado, China también exportó 534.000 toneladas de aluminio en bruto y productos del aluminio, incluidos productos primarios, de aleación y semiacabados, por debajo de las 542.000 toneladas de julio. (Reporte de Amy Lv y Lewis Jackson en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)