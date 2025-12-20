Importaciones chinas de crudo de Rusia y Malasia caen en noviembre; aumentan las de Kuwait y Brasil

PEKÍN, 20 dic (Reuters) - Las importaciones chinas de crudo procedentes de Rusia, principal proveedor, cayeron un 3,4% interanual en noviembre, a 8,35 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 2,03 millones de barriles diarios. Las importaciones de octubre se situaron en 9,11 millones de toneladas. * Las importaciones de Malasia, el mayor centro de transbordo del petróleo iraní sancionado, cayeron un 36,7% interanual, a 4,26 millones de toneladas, o 1,04 millones de barriles diarios. * Las importaciones de Indonesia se situaron en noviembre en 2,52 millones de toneladas, o 0,61 millones de bpd. China importó alrededor de 0,1 millones de toneladas de crudo de Indonesia en todo 2024. * Reuters informó anteriormente de que el aumento de las importaciones procedentes de Indonesia ha apuntado a una forma de enmascarar los envíos de crudo iraní sancionado, transbordado en aguas de Malasia. * Las importaciones procedentes de Arabia Saudita, segundo proveedor de China, aumentaron un 8,4% interanual a 7,55 millones de toneladas, o 1,84 millones de bpd. * Las importaciones de Emiratos Árabes Unidos cayeron un 16,8% en noviembre, a 2,94 millones de toneladas interanual. * Las importaciones de Kuwait se mantuvieron elevadas en 2,21 millones de toneladas, un 34,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Las importaciones de Kuwait alcanzaron en octubre el nivel más alto desde octubre de 2023, con 2,36 millones de toneladas. * Las importaciones de Brasil aumentaron un 31,6% interanual a 4,89 millones de toneladas, o 1,19 millones de bpd. * Las importaciones de Estados Unidos se mantuvieron en cero por sexto mes consecutivo. * No se registraron importaciones de Irán ni Venezuela. A continuación se detallan las importaciones de los mayores proveedores de China, con los volúmenes en millones de toneladas métricas. (1 tonelada métrica = 7,3 barriles) País Noviembre -25 Noviembre -24 variación anual Indonesia 2,52 0 Irak 4,44 6,12 -27,5% Kuwait 2,21 1,64 34,6% Malasia 4,26 6,73 -36,7% Omán 3,01 3,38 -10,9% Arabia 7,55 6,96 8,4% Saudita EAU 2,94 3,54 -16,8% Angola 3,0 2,52 19,1 Rusia 8,35 8,64 -3,4% Brasil 4,89 3,71 31,6% EEUU 0 0,40 - Venezuela 0 0 - Irán 0 0 - (Reporte de Sam Li; Editado en Español por Ricardo Figueroa)