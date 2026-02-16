Importaciones chinas de petróleo ruso alcanzarán un nuevo récord en febrero

Por Chen Aizhu y Florence Tan

SINGAPUR, 16 feb (Reuters) - Las importaciones chinas de petróleo ruso subirán por tercer mes consecutivo hasta alcanzar un nuevo récord en febrero, ya que las refinerías independientes han comprado cargamentos con grandes descuentos después de que India redujo drásticamente sus compras, según operadores y datos de seguimiento de buques.

El mercado estima que los envíos de crudo ruso ascenderán a 2,07 millones de barriles diarios para las entregas de febrero a China, superando la tasa estimada de enero de 1,7 millones de barriles diarios, según una evaluación preliminar de Vortexa Analytics.

Los datos provisionales de Kpler mostraron que las importaciones de febrero ascendieron a 2,083 millones de barriles diarios, frente a los 1,718 millones de barriles diarios de enero.

Desde noviembre, China ha sustituido a India como principal cliente de Moscú para los envíos marítimos, ya que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania y la presión para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos obligaron a Nueva Delhi a reducir las importaciones de petróleo ruso a su nivel más bajo en dos años en diciembre.

Se estima que las importaciones de crudo ruso de India caerán aún más hasta 1,159 millones de barriles diarios en febrero, según datos de Kpler.

Esto ha provocado un descenso de los precios del petróleo ruso, con un descuento de entre US$9 y US$11 por barril por debajo del referencial ICE Brent para las entregas de enero/febrero a China, el más bajo en años para el Urales, un tipo de crudo que se carga en puertos europeos y que suele llegar a la India debido a que los viajes son más cortos que a China.

El Urales, así como otros grados de exportación como el Sokol y el Varandey, se acumularon en los envíos regulares de la mezcla insignia de Rusia, ESPO, exportada desde el puerto de Kozmino, en el Lejano Oriente, situado más cerca de China, lo que creó una fuerte competencia frente a los suministros rivales de Irán.

DE ATAQUES DE EEUU A IRÁN ASUSTA A LAS "TETERAS"

Las refinerías independientes chinas, conocidas como "teteras", son las mayores consumidoras mundiales de petróleo de Rusia, Irán y Venezuela sancionado por Estados Unidos.

"Por la calidad que se obtiene al procesar el petróleo ruso frente al iraní, los suministros rusos se han vuelto relativamente más competitivos", afirmó un importante comerciante chino que trata habitualmente con las "teteras".

La mezcla ESPO se cotizó por última vez con un descuento de entre US$8 y US$9 por barril respecto al ICE Brent para entregas en marzo, mientras que el Iranian Light, un grado de calidad similar, se valoró por última vez entre US$10 y US$11 por debajo del ICE Brent, añadió el comerciante.

La incertidumbre desde enero sobre si Estados Unidos lanzaría ataques militares contra Irán si las negociaciones para un acuerdo nuclear no daban los resultados deseados por Washington frenó las compras de las refinerías independientes y los comerciantes chinos, afirmó Emma Li, analista de Vortexa en China.

"Para las 'teteras', el petróleo ruso parece más fiable ahora, ya que la gente está preocupada por los cargamentos de petróleo iraní en caso de un enfrentamiento militar", dijo Li.

Parte del aumento de las compras de petróleo ruso provino de refinerías independientes más grandes fuera del centro de "teteras" de Shandong, añadió Li.

Vortexa estimó que las entregas de petróleo iraní a China, a menudo etiquetadas por los comerciantes como malasias para eludir las sanciones estadounidenses, se redujeron a 1,03 millones de barriles diarios este mes, frente a los 1,25 millones de barriles diarios de enero. (Reporte de Chen Aizhu y Florence Tan; edición de Joe Bavier; Editado en Español por Ricardo Figueroa)