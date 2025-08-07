Importaciones chinas de soja alcanzan récord en julio por ventas de Brasil, incertidumbre comercial EEUU

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 7 ago (Reuters) - Las importaciones chinas de soja alcanzaron el nivel más alto de la historia para julio, mostró el jueves un cálculo de Reuters a partir de datos aduaneros, impulsadas por las exportaciones brasileñas y la incertidumbre comercial entre Pekín y Estados Unidos, que han aumentado la preocupación por el suministro.

El mayor consumidor de soja del mundo ingresó 11,67 millones de toneladas métricas en julio, mostraron datos de la Administración General de Aduanas, un 18,5% más que los 9,85 millones de toneladas del año anterior, y por encima de las expectativas de analistas de 10,48 millones de toneladas.

"Esto sugiere que el mercado se está preparando para las posibles incertidumbres derivadas de la tensión comercial entre China y Estados Unidos", dijo Rosa Wang, analista de la consultora agrícola JCI, en Shanghái, que espera que las importaciones se mantengan por encima de los 10 millones de toneladas en agosto y septiembre.

Se espera que la mayor parte de la soja proceda de Brasil.

"La abundante producción de soja de Brasil ha proporcionado una base sólida de suministro. Debido a su abundante cosecha, se espera que el periodo de máxima oferta de soja brasileña sea más largo que en años anteriores, manteniéndose en un nivel alto hasta el cuarto trimestre", dijo Wan Chengzhi, analista de Capital Jingdu Futures.

Los envíos de los siete primeros meses del año sumaron 61,04 millones de toneladas, un 4,6% más que el año anterior, según los datos de Aduanas. Las importaciones de julio descendieron un 4,8% respecto a junio, según los datos. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en español por Javier Leira)