Importaciones chinas de soja alcanzan un récord en agosto

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 sep (Reuters) - Las importaciones chinas de soja alcanzaron en agosto el nivel más alto de su historia, mostró el lunes un cálculo de Reuters a partir de datos aduaneros, ya que los compradores se hicieron con grandes volúmenes procedentes de Sudamérica en medio de las actuales tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El principal comprador mundial de soja importó 12,28 millones de toneladas métricas en agosto, según datos de la Administración General de Aduanas, un 1,2% más que los 12,14 millones de toneladas del año anterior.

"Las importaciones de soja en agosto fueron superiores a nuestra previsión de 11 millones de toneladas. Esto se debió a que los trituradores compraron en exceso ante la falta de avances en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China", dijo Rosa Wang, analista de la consultora agrícola JCI, con sede en Shanghái.

Las importaciones de China en los ocho primeros meses de 2025 ascendieron a 73,31 millones de toneladas, lo que supone un aumento interanual del 4%, según los datos de Aduanas.

Las importaciones de agosto aumentaron un 5,2% respecto a julio, según los datos.

El mercado espera que la mayor parte de la soja importada el mes pasado proceda de Brasil, principal exportador de soja.

Se calcula que los envíos totales del país latinoamericano en septiembre alcanzarán los 6,75 millones de toneladas métricas, por encima de los 5,16 millones de toneladas de hace un año, según la asociación brasileña de exportadores de cereales ANEC.

"Al comenzar septiembre, las llegadas de soja a China están entrando en su declive estacional", dijo Liu Jinlu, investigador agrícola de Guoyuan Futures.

"Si las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China no logran avances significativos, las preocupaciones sobre la escasez de suministros podrían materializarse gradualmente, proporcionando apoyo a los precios".

China aún no ha reservado ninguna importación de soja estadounidense para el período de cosecha estadounidense de septiembre a enero, lo que deja a los exportadores estadounidenses en riesgo de perder miles de millones de dólares en ventas a medida que se prolongan las conversaciones comerciales.

Para compensar la ausencia de oferta estadounidense, los importadores chinos también están aumentando las compras a Argentina y Uruguay.

Comerciantes dijeron previamente a Reuters que los procesadores podrían comprar hasta 10 millones de toneladas métricas de soja a los dos exportadores sudamericanos durante la campaña 2025/26 que finaliza el próximo agosto. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)