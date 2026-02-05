Importaciones de aceite de girasol de la India caerán a su nivel más bajo en cuatro años por mayores precios

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI, 5 feb (Reuters) - Las importaciones de aceite de girasol de la India caerían alrededor de una décima parte en 2025/26 hasta alcanzar su nivel más bajo en cuatro años, ya que el creciente sobreprecio con respecto a sus competidores empuja a los compradores hacia alternativas más baratas, dijeron responsables comerciales.

Como resultado, es probable que el mayor importador mundial de aceites vegetales aumente las importaciones de aceite de palma, un cambio que podría ayudar a reducir las existencias de los principales productores, Indonesia y Malasia, y respaldar los futuros de referencia del aceite de palma malasio.

"Con el aumento de los precios del aceite de girasol, es probable que la India importe ahora solo lo suficiente para satisfacer su demanda básica de entre 200.000 y 225.000 toneladas métricas al mes", dijo Aashish Acharya, vicepresidente de Patanjali Foods Ltd, uno de los principales importadores de aceites comestibles.

El aceite de girasol crudo de la región del mar Negro se ofrece actualmente a unos US$1.420 por tonelada métrica, con gastos de transporte, seguro y flete incluidos, para su entrega en marzo a la India, en comparación con los US$1.165 del aceite de palma crudo y los US$1.255 del aceite de soja crudo.

Acharya y cuatro distribuidores de empresas comerciales internacionales estimaron que las importaciones de aceite de girasol de la India caerían a 2,65 millones de toneladas en la campaña comercial que finaliza en octubre, frente a los 2,94 millones de toneladas del año anterior, lo que supone el nivel más bajo desde 2021/22.

Los distribuidores se negaron a dar sus nombres porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Rusia y Ucrania representan más de dos tercios de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, pero las condiciones meteorológicas adversas en ambos países redujeron el suministro y elevaron los precios en enero hasta el nivel más alto en más de tres años, según un distribuidor con sede en Nueva Delhi que trabaja con una empresa comercializadora internacional.

Argentina está ofreciendo aceite de girasol a un precio entre US$10 y US$20 por tonelada más barato que los suministros del mar Negro, tras la mejora de la producción, lo que supone un alivio para los compradores indios, según un distribuidor.

El aceite de girasol se consume principalmente en los estados del sur de la India, pero los consumidores de esa zona están cambiando al aceite de palma, según un distribuidor con sede en Bombay.

Esta tendencia se reflejó en las importaciones de aceite de palma de la India en enero, que aumentaron un 51% con respecto a diciembre, mientras que las importaciones de aceite de girasol cayeron un 23%, según las estimaciones de los distribuidores.

