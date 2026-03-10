Importaciones de cobre en bruto de China caen 16,1% en enero-febrero, según datos de aduanas

10 mar (Reuters) - Las importaciones de cobre en bruto de China cayeron en los dos primeros meses de 2026, según datos aduaneros de China publicados el martes, debido a que los precios siguen siendo elevados y las festividades del Año Nuevo Lunar mantienen baja la demanda de unidades importadas.

* Las importaciones de cobre en bruto de China disminuyeron un 16,1% interanual a 700.000 toneladas métricas en los dos meses comprendidos entre enero y febrero.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió en ambos meses, un 5,91% en enero y un 1,41% en febrero.

* La prima del cobre de Yangshan , un indicador del interés de China por los materiales importados, cayó a US$20 por tonelada a finales de enero, el nivel más bajo desde julio de 2024, aunque repuntó tras las festividades del Año Nuevo Lunar.

* Las existencias de cobre almacenadas en los almacenes registrados en la Bolsa de Futuros de Shanghái se multiplicaron por más de dos, pasando de 180.543 toneladas el 9 de enero a 391.539 toneladas el 27 de febrero.

* Las importaciones chinas de concentrados y minerales de cobre aumentaron un 4,9% en los dos primeros meses de 2026, hasta alcanzar los 4,93 millones de toneladas.

* China combina los datos de importación de enero y febrero en una única publicación para suavizar el impacto de las festividades del Año Nuevo Lunar, que pueden caer en cualquiera de los dos meses cada año. (Reporte de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Sonali Paul y Rashmi Aich; Editado en Español por Ricardo Figueroa)