Importaciones de contenedores en EEUU podrían haber tocado pico en julio: jefe portuario

Por Lisa Baertlein

LOS ÁNGELES, 13 ago (Reuters) - Las importaciones marítimas a Estados Unidos podrían haber tocado un pico en julio, después de que los minoristas se apresuraron a traer mercancías de China y otros lugares para evitar aranceles potencialmente fuertes, dijo el miércoles el principal ejecutivo del puerto marítimo más activo del país.

Las importaciones de contenedores al puerto de Los Ángeles, puerta de entrada de muchos envíos a Estados Unidos, aumentaron un 8% en julio, a 544.000 containers de unidades equivalentes de 20 pies (TEU).

“Gran parte de este volumen fue impulsado por los importadores que se apresuraron a traer carga antes de las posibles subidas de aranceles a fines de este mes y más allá”, dijo Gene Seroka, director ejecutivo del puerto.

“Todo está ya aquí para la temporada navideña”, dijo Zachary Rogers, autor principal del Índice de Gestores Logísticos, que sirve como indicador temprano de la actividad económica en Estados Unidos.

Las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, en particular los breves gravámenes del 145% impuestos a los bienes procedentes de China, han causado estragos en las importaciones estadounidenses, ya que los compradores acumularon o se privaron de bienes para evitar la aplicación de gravámenes más elevados.

Estados Unidos y China prorrogaron esta semana su tregua arancelaria otros 90 días, aliviando la incertidumbre que nubló la temporada alta del comercio minorista para abastecer las tiendas con productos navideños.

Como resultado, grandes transportistas como Walmart, Target y Home Depot parecen estar rompiendo el patrón tradicional de importaciones relacionadas con las fiestas navideñas, que solía alcanzar su punto álgido de agosto a octubre.

