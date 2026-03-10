Importaciones de crudo de China aumentan en enero-febrero por mayor producción de refinerías

Por Sam Li y Lewis Jackson

PEKÍN, 10 mar (Reuters) - Las importaciones de petróleo de China aumentaron un 15,8% en los dos primeros meses de 2026 con respecto al año anterior, según datos oficiales publicados el martes, ya que las refinerías mantuvieron una alta producción y aumentaron sus inventarios.

China publica los datos de importación combinados de enero y febrero para suavizar el impacto de las festividades del Año Nuevo Lunar, que este año cayeron en la segunda mitad de febrero.

Las importaciones en enero y febrero ascendieron a un total de 96,93 millones de toneladas métricas, lo que equivale a unos 11,99 millones de barriles diarios (bpd), según la Administración General de Aduanas.

La tasa de utilización de la capacidad de las refinerías chinas fue del 71,3% en enero y del 73,2% en febrero, ambas superiores a las de los mismos periodos del año anterior, según Oilchem, una consultora china.

El aumento de las importaciones de crudo se debió al mayor rendimiento de las refinerías en los dos primeros meses de 2026, así como al almacenamiento, con un aumento de los inventarios de unos 12 millones de barriles, según Emma Li, analista de la empresa de seguimiento de buques Vortexa.

Las importaciones de crudo por mar alcanzaron los 10,88 millones de barriles diarios en enero, lo que supone un aumento de 2,1 millones de barriles diarios con respecto al año anterior, y los 11,47 millones de barriles diarios en febrero, lo que supone un aumento de 1,7 millones de barriles diarios con respecto al año anterior, según Kpler, una empresa de seguimiento de buques.

"El aumento de los envíos rusos en enero y febrero fue especialmente notable, ya que casi se duplicaron con respecto al año anterior", afirmó Muyu Xu, analista de Kpler. "Esto se debió principalmente a que la India redujo sus compras, lo que dejó más cargamentos disponibles para China a precios más bajos".

Las importaciones procedentes de Irán también aumentaron ligeramente debido a la bajada de los precios y como sustituto del crudo venezolano, añadió Xu.

Los datos de aduanas también mostraron que las exportaciones de productos petroleros refinados, incluidos el diésel, la gasolina, el combustible de aviación y el combustible marino, aumentaron un 12,7% a 8,13 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026.

Las importaciones de gas natural en enero y febrero, incluyendo el gas canalizado y el gas natural licuado, descendieron un 1,1% con respecto al año anterior, a 20,02 millones de toneladas, según muestran los datos. (Reporte de Sam Li y Lewis Jackson; edición de Christopher Cushing y Thomas Derpinghaus; Editado en español por Ricardo Figueroa)