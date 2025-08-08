Importaciones de EEUU caen más de lo previsto en junio por los aranceles

Por Juveria Tabassum

8 ago (Reuters) -

Las importaciones en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en junio, debido a la preocupación de los minoristas por los cambios en las políticas arancelarias, lo que hace temer que haya menos opciones para los compradores, mostraron el viernes los datos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Los datos se conocen después de que varios de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump entraron en vigor esta semana, con tasas entre el 10% y el 50% para países como India, Brasil y Suiza.

Desde el anuncio en abril de un arancel base del 10%, Trump ha ajustado los valores con frecuencia.

Los puertos estadounidenses cubiertos por el informe de NRF manejaron 1,96 millones de contenedores de 20 pies o su equivalente en junio, lo que representa una baja interanual del 8,4%, pero un alza del 0,7% respecto de mayo.

Se trata de una caída mayor que la prevista por la NRF hace un mes. Para junio, la NRF había previsto un tráfico portuario de 2,06 millones de TEU, un 5,9% más que en mayo, pero un 3,7% menos en tasa interanual.

Por otra parte, el volumen de carga de importación en los principales puertos de contenedores en Estados Unidos se espera provisionalmente que termine 2025 un 5,6% menos que el volumen de 2024, mostró el viernes el pronóstico de NRF. (Reportaje de Juveria Tabassum y Neil J. Kanatt en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)