Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 2,44 millones de toneladas al 7 de septiembre

Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 2,44 millones de toneladas al 7 de septiembre
9 sep (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 2,44 millones de toneladas métricas al 7 de septiembre, frente a los 2,60 millones de toneladas de un año antes, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 0,49 millones de toneladas, frente a 1,03 millones un año antes.

La Comisión señaló que faltaban datos sobre las importaciones de Rumania desde agosto de 2025. (Reporte de Clement Martinot y Mateusz Rabiega, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

