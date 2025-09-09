Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 2,44 millones de toneladas al 7 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
9 sep (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 2,44 millones de toneladas métricas al 7 de septiembre, frente a los 2,60 millones de toneladas de un año antes, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.
Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 0,49 millones de toneladas, frente a 1,03 millones un año antes.
La Comisión señaló que faltaban datos sobre las importaciones de Rumania desde agosto de 2025. (Reporte de Clement Martinot y Mateusz Rabiega, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
LA NACION
Otras noticias de Unión Europea
Más leídas
- 1
Milei y los clavos en el cajón equivocado
- 2
Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
- 3
Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming
- 4
Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”