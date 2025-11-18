LA NACION

Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 4,4 millones de toneladas al 16 de noviembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 4,4 millones de toneladas al 16 de noviembre
Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 4,4 millones de toneladas al 16 de noviembreErich Sacco - Shutterstock

18 nov (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron 4,40 millones de toneladas métricas al 16 de noviembre, frente a 5,25 millones de toneladas de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,40 millones de toneladas, frente a 2,44 millones de un año antes.

Según la Comisión, faltan los datos de las importaciones polacas de los dos últimos meses. (Reporte de Jerome Terroy y Clement Martinot, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. El empresario Marcelo Figoli se mete en la construcción
    1

    El empresario Marcelo Figoli se mete en la construcción

  2. El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
    2

    El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros

  3. Mano derecha de Contepomi: la clave para que los Pumas den el golpe ante Inglaterra y cerrar una gira soñada
    3

    Andrés Bordoy, asistente de Los Pumas: “Todavía tenemos la espina de lo que pasó en julio con Inglaterra”

  4. Es figura en Boca, se tatuó una frase de Tevez y espera a Scaloni antes de jugar el Mundial con ¡Cabo Verde!
    4

    Ayrton Costa, cada día más firme en Boca: “La convivencia mejoró y eso se ve en la cancha”

Cargando banners ...