Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 4,4 millones de toneladas al 16 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
18 nov (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron 4,40 millones de toneladas métricas al 16 de noviembre, frente a 5,25 millones de toneladas de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.
Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,40 millones de toneladas, frente a 2,44 millones de un año antes.
Según la Comisión, faltan los datos de las importaciones polacas de los dos últimos meses. (Reporte de Jerome Terroy y Clement Martinot, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
