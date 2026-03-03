Importaciones de soja 2025/26 de la UE alcanzan 8,30 millones de toneladas al 1 de marzo

3 mar (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la temporada 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 8,30 millones de toneladas métricas al 1 de marzo, en comparación con los 9,25 millones de toneladas del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 2,87 millones de toneladas, frente a los 4,59 millones del año anterior, mientras que las importaciones de harina de soja alcanzaron los 12,18 millones de toneladas, frente a los 12,95 millones del año anterior.

Las importaciones de aceite de palma de la UE se situaron en 1,90 millones de toneladas, frente a los 2,00 millones de toneladas del año anterior. (Reporte de Dimitri Rhodes y Zakarya Melliani en Gdansk, edición de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)