Importaciones de soja 2025/26 de la UE bajan un 10% al 7 de diciembre

9 dic (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 5.370.000 de toneladas métricas al 7 de diciembre, un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior, mostraron el martes los datos de la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1.670.000 de toneladas, un 40% menos que el año anterior. Las importaciones comunitarias de harina de soja cayeron un 13%, a 7.720.000 de toneladas, mientras que las de aceite de palma se situaron en 1.210.000 de toneladas, un 19% menos.

Sin embargo, la Comisión señaló que desde octubre de 2025 faltan los datos de importación de Polonia. (Reporte de Lucie Barbier y Mathias de Rozario y Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)