Importaciones de soja 2025/26 de la UE bajan un 15% al 26 de octubre

28 oct (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 3,62 millones de toneladas métricas al 26 de octubre, un 15% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,20 millones de toneladas, un 37% menos que el año anterior. Por su parte, las importaciones de harina de soja cayeron un 4%, a 5,68 millones de toneladas.

Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 894.254 toneladas, un 21% menos que un año antes. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Jerome Terroy y Nathan Vifflin en Gdansk. Editado en español por Ricardo Figueroa)