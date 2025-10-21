Importaciones de soja 2025/26 de la UE bajan un 9% al 19 de octubre

21 oct (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 3,51 millones de toneladas métricas al 19 de octubre, un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 1,18 millones de toneladas, un 33% menos que el año anterior. Las importaciones comunitarias de harina de soja cayeron un 1%, a 5,41 millones de toneladas, y las de aceite de palma, hasta 0,86 millones de toneladas, un 21% menos que un año antes. (Reporte de Alban Kacher y Mathias de Rozario en Gdansk y Gus Trompiz en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)