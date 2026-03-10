Importaciones de soja de China caen 7,8% en enero-febrero por lenta cosecha de Brasil y retrasos en aduanas

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 10 mar (Reuters) - Las importaciones de soja de China cayeron en los dos primeros meses del año, lastradas por la mayoría de los envíos estadounidenses que aún no han llegado, la ralentización de la cosecha brasileña y la prolongación de los trámites aduaneros, según los analistas.

Se espera que las importaciones se recuperen en los próximos meses, a medida que lleguen más envíos estadounidenses a los puertos chinos y se comercialice la cosecha récord de Brasil.

China combina los datos de enero y febrero para suavizar el impacto de las festividades del Año Nuevo Lunar, que pueden caer en cualquiera de los dos meses en un año determinado.

DETALLES CLAVE

* Las importaciones de soja de China en enero y febrero cayeron un 7,8% a 12,55 millones de toneladas métricas, según datos de la aduana, pero se mantuvieron por encima de las expectativas de los analistas, que eran de 11,1 millones de toneladas.

* Rosa Wang, analista de la consultora agrícola JCI, con sede en Shanghái, dijo que las llegadas entre enero y febrero fueron aproximadamente un millón de toneladas superiores a lo esperado.

* Las llegadas de marzo se estiman en alrededor de 6,4 millones de toneladas, añadió Wang, en comparación con los 3,5 millones de toneladas del mismo mes del año pasado.

* "La mayoría de los primeros envíos estadounidenses no llegaron hasta finales de febrero, lo que limitó su impacto, mientras que la ralentización de la cosecha brasileña y la logística retrasaron las llegadas a los puertos chinos. La prolongación del despacho de aduanas restringió aún más las importaciones", dijo Liu Jinlu, investigador agrícola de Guoyuan Futures.

* "En medio de la abundancia de suministros sudamericanos, se espera que las importaciones nacionales de soja mejoren en los próximos meses", añadió Liu.

* Las tensiones comerciales retrasaron las compras chinas de la cosecha de soja de otoño de Estados Unidos hasta finales de octubre, después de que los líderes de ambos países se reunieran para suavizar las relaciones.

* Desde entonces, China ha importado aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense, lo que indica buena voluntad antes de la tan esperada cumbre de las próximas semanas.

* El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China estaba considerando comprar 8 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense, aunque los comerciantes se mostraron escépticos, ya que los precios más altos hacían que las compras fueran menos económicas.

* En Brasil, los agricultores habían cosechado el 51% de su cosecha de soja de 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, pero por debajo del 61% registrado un año antes. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Himani Sarkar y Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)