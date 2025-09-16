Importaciones de soja de la UE 2025/26 bajan un 4% hasta el 14 de septiembre

16 sep (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 2,67 millones de toneladas métricas el 14 de septiembre, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 0,63 millones de toneladas, un 42% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las importaciones de harina de soja cayeron un 5%, hasta 3,76 millones de toneladas, mientras que las de aceite de palma se situaron en 0,52 millones de toneladas, un 28% menos que un año antes.

La Comisión señaló que faltaban los datos de importación de Rumania desde agosto de 2025.

(Información de Olivier Cherfan y Jérôme Terroy en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)