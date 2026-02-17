Importaciones de soja de la UE en 2025/26 bajan 11% al 15 de febrero

17 feb (Reuters) -

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 7,94 millones de toneladas métricas al 15 de febrero, un 11% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de la Comisión Europea publicados el martes.

Las importaciones de colza de la UE, en tanto, alcanzaron los 2,67 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 38%.

Por su parte, las importaciones de harina de soja descendieron un 2% a 11,82 millones de toneladas. Las importaciones de aceite de palma de la UE se situaron en 1,86 millones de toneladas, un 2% menos que el año anterior.

La Comisión señaló que los datos de importación de Polonia no están disponibles desde octubre. (Reporte de Lucie Barbier y Mateusz Rabiega en Gdansk y Sybille de La Hamaide en Paris. Editado en español por Javier Leira)