Importaciones de soja de la UE en 2025/26 bajan un 13% al 23 de enero

27 ene (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2025/26 que comenzó en julio sumaron 7,06 millones de toneladas métricas al 23 de enero, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior, mostraron el martes datos de la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE se situaron en 2,16 millones de toneladas, un 43% menos que el año anterior, mientras que las de harina de soja descendieron un 10%, a 10,21 millones de toneladas.

Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 1,72 millones de toneladas, un 2% menos que un año antes. (Reporte de Hugo Lhomedet y Alessandro Parodi. Editado en español por Javier Leira)