Importaciones de soja de la UE en 2025/26 caen 11% al 8 de marzo

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025/26, que comenzó en julio, sumaron 8,54 millones de toneladas métricas al 8 de marzo, un 11% menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 3,01 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 36%.

Por su parte, las importaciones de harina de soja cayeron un 6% a 12,51 millones de toneladas, y las de aceite de palma de la UE se situaron en 1,99 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2%.

