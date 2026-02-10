Importaciones de soja de la UE en 2025/26 caen 13% al 8 de febrero

10 feb (Reuters) -

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 7,52 millones de toneladas métricas al 8 de febrero, lo que supone un descenso del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 2,47 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 41%.

Las importaciones de harina de soja de la UE cayeron un 5% a 11,19 millones de toneladas, mientras que las de aceite de palma descendieron un 2% a 1,79 millones de toneladas.

Sin embargo, la Comisión señaló que faltaban las cifras de importación de Polonia desde octubre de 2025. (Reporte de Mathias de Rozario, Clement Martinot y Gus Trompiz; editado en español por Javier Leira)