Importaciones de soja de la UE en campaña 2025/26 bajan 14% al 21 de noviembre

25 nov (Reuters) -

Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 4,66 millones de toneladas métricas al 21 de noviembre, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 1,51 millones de toneladas, un 40% menos que el año anterior. Por su parte, las importaciones de harina de soja cayeron un 10%, hasta 7,02 millones de toneladas.

Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 1,12 millones de toneladas, un 18% menos que un año antes.

La Comisión señaló que, debido a un problema técnico, el informe solo incluye cifras hasta el 21 de noviembre. (Reporte de Mathias de Rozario y Hugo Lhomedet en Gdansk y Sybille de La Hamaide en Paris. Editado en español por Javier Leira)