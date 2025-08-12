Importaciones de soja UE 2025/26 bajan un 12% hasta el 10 de agosto

12 ago (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron 1,3 millones de toneladas métricas el 10 de agosto, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 0,31 millones de toneladas, un 34% menos que un año antes. La cosecha de la UE repuntó con fuerza este año, lo que redujo la demanda de importaciones.

Las importaciones de harina de soja cayeron un 16%, hasta 1,98 millones de toneladas, mientras que las de aceite de palma se situaron en 0,22 millones de toneladas, un 50% menos.

(Reportaje de Clement Martinot, Jakob Van Calster y Gus Trompiz. Editado en español por Juana Casas)