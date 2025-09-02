Importaciones de soja UE 2025/26 bajan un 5% hasta el 31 de agosto

2 sep (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 2,29 millones de toneladas métricas al 31 de agosto, frente a los 2,42 millones de toneladas del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 0,44 millones de toneladas, frente a los 0,86 millones de un año antes, mientras que las de harina de soja alcanzaron los 3,12 millones de toneladas, frente a los 3,25 millones de un año antes.

Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 0,42 millones de toneladas, frente a los 0,58 millones del año anterior.

Sin embargo, la Comisión señaló que faltaban los datos de importación de Rumania correspondientes a las cuatro últimas semanas. (Hugo Lhomedet y Dimitri Rhodes, en Gdansk, y Sybille de La Hamaide, en París. Editado en español por Juana Casas)