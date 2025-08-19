Importaciones de soja UE 2025/26 bajan un 6% hasta el 17 de agosto

19 ago (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó el 1 de julio, habían alcanzado 1,74 millones de toneladas métricas el 17 de agosto, un 6% menos que en el mismo periodo del año anterior, según mostraron el martes los datos de la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 0,33 millones de toneladas, un 42% menos que el año anterior.

Las importaciones de harina de soja cayeron un 6%, hasta 2,44 millones de toneladas, mientras que las de aceite de palma fueron de 0,29 millones de toneladas, un 43% menos que un año antes. (Reportaje de Mateusz Rabiega y Jerome Terroy en Gdansk, Gus Trompiz en París Edición de Tomasz Janowski y David Goodman)