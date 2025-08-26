LA NACION

Importaciones de soja UE 2025/26 caen 8% al 24 de agosto

26 ago (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2025/26 que comenzó en julio sumaron 1,96 millones de toneladas métricas al 24 de agosto, un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior, mostraron el martes datos de la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo ascendieron a 394.896 millones de toneladas, un 41% menos que un año antes. Las importaciones de harina de soja bajaron un 2% a 2,77 millones de toneladas.

Las importaciones comunitarias de aceite de palma se situaron en 352.275 millones de toneladas, un 34% menos que un año antes. (Reporte de Jakob Van Calster y Gianluca lo Nostro en Gdansk y Sybille de La Hamaide en París. Editado en español por Javier Leira)

