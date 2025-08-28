Importaciones indias de petróleo ruso aumentarán en septiembre desafiando a EEUU

MOSCÚ/LONDRES, 28 ago (Reuters) - Las exportaciones de petróleo ruso a la India aumentarán en septiembre, según los distribuidores, mientras Nueva Delhi desafía los aranceles punitivos de Estados Unidos diseñados para obligar al país a detener el comercio y empujar a Moscú hacia un acuerdo de paz con Ucrania.

India se ha convertido en el mayor comprador de los suministros de petróleo ruso desplazados por las sanciones occidentales después de que Moscú invadiera Ucrania en 2022.

Esto ha permitido a las refinerías indias beneficiarse de un crudo más barato.

Pero las compras han provocado la condena del Gobierno del presidente Donald Trump, que el miércoles aumentó al 50% los aranceles estadounidenses sobre las importaciones indias.

Nueva Delhi dice que confía en las conversaciones para tratar de resolver los aranceles adicionales de Trump, pero el primer ministro Narendra Modi también se ha embarcado en una gira para desarrollar lazos diplomáticos en otros lugares, incluida una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin.

Funcionarios estadounidenses han acusado a India de aprovecharse del petróleo ruso con descuento, mientras que funcionarios indios han acusado a Occidente de doble rasero porque la Unión Europea y Estados Unidos siguen comprando productos rusos por valor de miles de millones de dólares.

"Los aranceles forman parte de un debate comercial más amplio entre India y Estados Unidos, y dado el aumento de la actividad de las refinerías indias en medio de los descuentos en los barriles rusos, no vemos que India vaya a reducir sus importaciones rusas en volúmenes significativos", dijo BNP Paribas en una nota.

El Ministerio de Petróleo indio no respondió el jueves a una petición de comentarios.

Sin la India, Rusia tendría dificultades para mantener las exportaciones en los niveles actuales, lo que reduciría los ingresos por exportación de petróleo que financian el presupuesto del Kremlin y la guerra que Rusia mantiene en Ucrania.

Tres fuentes comerciales implicadas en las ventas de petróleo a la India dijeron que las refinerías indias aumentarían las compras de petróleo ruso en septiembre entre un 10% y un 20% respecto a los niveles de agosto, o entre 150.000 y 300.000 barriles diarios.

Las fuentes, que citaron datos preliminares de compras, no pudieron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

Los dos mayores compradores de petróleo ruso para la India, Reliance y Nayara Energy, de propiedad mayoritariamente rusa, no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios.

Rusia tiene más petróleo para exportar el mes que viene porque las interrupciones programadas y no programadas de sus refinerías han reducido su capacidad de transformar el crudo en combustibles. Ucrania ha atacado 10 refinerías rusas en los últimos días, dejando fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad de refino del país.

(Información de Reuters en Moscú, Londres y Nueva Delhi. Información adicional de Seher Dareen. Edición de Alex Lawler, Dmitry Zhdannikov y Barbara Lewis, Editado en español por Juana Casas)