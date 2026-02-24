Importaciones soja de la UE en 2025/26 suman 8,11 millones de toneladas al 22 de febrero

24 feb (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la temporada 2025/26, que comenzó en julio, alcanzaron los 8,11 millones de toneladas métricas al 22 de febrero, frente a los 9,13 millones de toneladas del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 2,75 millones de toneladas, frente a los 4,33 millones del año anterior.

Sin embargo, faltaban los datos de importación de Polonia desde octubre de 2025, según la Comisión.

(Reporte de Jerome Terroy y Nathan Vifflin, editado en español por Javier Leira)