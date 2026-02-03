Importaciones soja en 2025/26 caen a 7,29 millones de toneladas al 1 de febrero
3 feb (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la temporada 2025/26, que comenzó en julio, cayeron a 7,29 millones de toneladas métricas al 1 de febrero, frente a los 8,42 millones de toneladas del año anterior, según datos publicados el martes por la Comisión Europea.
Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo bajaron a 2,38 millones de toneladas, frente a los 3,91 millones del año anterior.
Sin embargo, la Comisión señaló que faltan los datos de Polonia desde octubre de 2025.
(Reporte de Jakob Van Calster y Olivier Cherfan, editado en español por Javier Leira)