Importaciones soja en 2025/26 caen a 7,29 millones de toneladas al 1 de febrero

3 feb (Reuters) - Las importaciones de ⁠soja ⁠de la Unión Europea en lo que ⁠va ‌de ​la temporada 2025/26, que ​comenzó en julio, cayeron ‌a 7,29 ‌millones de ​toneladas métricas al 1 de febrero, frente a los 8,42 millones de toneladas del año anterior, según ⁠datos publicados el martes ​por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo bajaron a ⁠2,38 millones de toneladas, frente ​a los 3,91 millones del año anterior.

Sin ‍embargo, la Comisión señaló que faltan los datos de Polonia desde octubre de 2025.

(Reporte ​de Jakob Van Calster y Olivier Cherfan, editado en español ‍por Javier Leira)