Importadores chinos se comprometen a comprar carne de vacuno brasileña de zonas no deforestadas, dice ONG

Por Ana Mano

BRASILIA, 21 oct (Reuters) - Una poderosa asociación china de importadores de productos cárnicos se comprometió a comprar carne de vacuno brasileña de zonas que no hayan sido deforestadas previamente, en una medida sin precedentes, informó el martes la ONG brasileña Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora).

La decisión refuerza los lazos de Brasil con su principal socio comercial agrícola, China, que el año pasado compró productos cárnicos brasileños por valor de unos US$6000 millones, lo que supone la mitad del volumen de carne de vacuno exportado por empresas brasileñas como JBS, MBRF y Minerva a la nación asiática.

Imaflora, que lanzó una nueva certificación llamada Beef on Track (BoT) durante un evento en Brasilia, dijo que 100 importadores pertenecientes a la Asociación de Carne de Tianjin de China comprarán al menos 50.000 toneladas de carne de vacuno con la certificación BoT hasta junio de 2026, el equivalente a 2500 contenedores de 20 toneladas.

Esa asociación representa el 15% de todas las importaciones chinas de carne de vacuno de Brasil, dijo Imaflora.

Livia Zhao, representante de China Meat Association, otro grupo comercial, dijo que el consumo de carne de vacuno de China sigue aumentando, y nombró a Brasil y Argentina como proveedores clave en este momento.

"Estamos importando mucho de Latinoamérica, Australia y otros países, pero el consumo nos ha provocado un déficit", afirmó.

Un funcionario de COFCO dijo que el gobierno chino está invirtiendo para impulsar la producción nacional de carne de vacuno y ganado para aumentar la oferta interna.

En una presentación, Amy Xu, de COFCO, dijo también que la empresa está colaborando estrechamente con el Fondo Mundial para la Naturaleza para promover "la carne de vacuno libre de deforestación y conversión".

Carlos Agustín, asesor especial del Ministerio de Agricultura de Brasil, dijo durante el acto que la preocupación de China por las cuestiones medioambientales "es visible", y añadió que las iniciativas para proteger el medio ambiente "merecen un aplauso". (Reporte de Ana Mano, Editado en Español por Ricardo Figueroa)