Importante fundición de cobre japonesa reducirá su producción y capacidad por erosión de sus márgenes

Por Yuka Obayashi y Kentaro Okasaka

TOKIO, 5 sep (Reuters) - JX Advanced Metals probablemente reducirá la producción de cobre en decenas de miles de toneladas métricas en su año fiscal 2025, en comparación con los planes anteriores, y revelará una hoja de ruta para reducir la capacidad de fundición en marzo, dijo el presidente Yoichi Hayashi, a medida que la reducción de las tarifas erosiona los márgenes.

Las fundiciones de cobre japonesas se enfrentan a la caída de las tarifas de tratamiento y refinado (TC/RC) y a la reducción de los márgenes de fundición debido a la escasez de suministro de concentrados y al aumento de la capacidad de fundición en China. En junio, algunas fundiciones chinas aceptaron procesar cobre para la minera chilena Antofagasta sin costo alguno.

"A corto plazo, tenemos previsto recortar la producción anual de cobre electrolítico en varias decenas de miles de toneladas con respecto a nuestra estimación anterior, ya que no podemos comprar concentrados en las condiciones actuales", dijo Hayashi a Reuters esta semana.

JX, una de las principales fundiciones de cobre de Japón, con 450.000 toneladas de capacidad de producción anual, advirtió en junio de que era posible que se produjeran recortes. Su año fiscal termina en marzo. A largo plazo, pretende recortar su capacidad para reducir los riesgos en la adquisición de concentrados y la fundición, dijo Hayashi, aunque no dio una escala.

Alrededor de la mitad del cobre refinado de JX se exporta, principalmente a China, donde la demanda podría debilitarse a medida que aumenten las nuevas fundiciones nacionales. Su rival Mitsubishi Materials también está sopesando reducciones.

A la pregunta de si una menor producción de cobre afectaría a la industria nacional, Hayashi respondió que no habría un impacto inmediato, ya que solo la mitad se utiliza en el país. En caso de que se necesitara más capacidad, el Gobierno debería proporcionar ayuda, afirmó.

A pesar de los recortes, Hayashi subrayó que la fundición sigue siendo esencial para recuperar metales raros, como el tantalio, fundamental para los materiales semiconductores, un negocio clave en crecimiento.

Las negociaciones de mediados de año entre los fundidores japoneses y los mineros de todo el mundo fracasaron sin que se llegara a un acuerdo sobre el TC/RC, lo que obligó a las empresas a prescindir de la oferta a plazo contratados, según fuentes del sector.

Hayashi afirmó que algunos mineros están dispuestos a negociar con las empresas japonesas condiciones distintas a las de los acuerdos de referencia chinos para ayudar a sostener el cuarto sector de fundición del mundo.

JX está acelerando su giro desde la minería y la fundición hacia los materiales semiconductores.

En junio, anunció que adquiriría una participación en el proyecto de arenas minerales de Copi, en Australia, liderado por RZ Resources, para asegurarse metales raros utilizados en materiales para chips.

"Estamos buscando activamente nuevos proyectos", dijo Hayashi, que añadió que las futuras operaciones de exploración y producción serán mucho menores que su anterior inversión en una mina de cobre chilena, que se saldó con fuertes pérdidas por deterioro. (Reporte de Yuka Obayashi y Kentaro Okasaka; Editado en español por Manuel Farías)