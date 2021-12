Impresionantes imágenes captan a loros volando en libertad

Luis Canellas, un mallorquín de 43 años, se ha hecho viral en redes sociales al mostrar el vuelo de sus loros guacamayos en plena libertad.El vídeo, publicado a través de Tik Tok el 5 de octubre de este año, se hizo viral en cuestión de minutos.

"Un espectáculo verlos así", eran las palabras que utilizó Canellas, administrador de la cuenta 'Rojo The Macaw' en TikTok, plataforma en la que se popularizó el vídeo.

https://youtu.be/JMEH-TtWtvM

El perfil, que cuenta con más de 16.000 seguidores, se dedica a difundir el día a día de los loros guacamayos de Luis, que llevan por nombre Rojo y Taiga. Las aves, se han hecho muy populares en la plataforma siendo alagadas constantemente por los usuarios.

Los seguidores de Rojo The Macaw no tardaron en reaccionar ante el impresionante vídeo. "Es increíble ver a los loros en libertad", escribía un usuario. "Esto me transmite paz", añadía otro.