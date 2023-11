Hay muchos adjetivos que podrían describir el funcionamiento del ataque de los Jets de Nueva York tras ocho partidos de la campaña.

Ninguno es muy halagüeño.

Ineficaz, incapaz, incompetente. Son sólo algunas palabras que describen bien a la que es probablemente la peor ofensiva de la actualidad en la NFL.

“Cuando juegas en este nivel y estás del lado ofensivo, yo diría que hay algo malo si no estás enojado”, reconoció el receptor Garrett Wilson, luego de la derrota por 2-76 sufrida el lunes ante los Chargers de San Diego. “El estándar que espero de mí y de los equipos en que he tenido la oportunidad de estar indica que esto es decepcionante, y ello definitivamente golpea tu psique un poco. Pero no es algo que no podamos manejar”.

Los Jets necesitan reparar todo rápidamente. Están en plena lucha por un boleto a los playoffs, con una foja de 4-4, pero su ataque ha sido desastroso. El grupo de Nathaniel Hackett es último de la NFL en conversiones en tercer down, con 22,2%, y en conversiones en zona roja, con 24%.

El ataque de Nueva York ha anotado sólo ocho veces en el mismo número de partidos: Cinco envíos de anotación de Zach Wilson, dos de Breece Hall y otro de Nick Bawden.

Eso es todo.

“Pienso realmente que nos hemos hecho daño a nosotros mismos”, dijo el mariscal de campo Zach Wilson. “Creo que siempre que vamos logrando algo bueno terminamos saboteándonos”.

El entrenador Robert Saleh no contempla cambios en las labores ofensivas, de modo que esa labor sigue correspondiendo a Hackett. Y no hay un cambio de quarterback en el futuro inmediato.

“Es un asunto colectivo. Todos necesitamos estar en la misma página”, dijo Saleh el martes.

Aaron Rodgers ha lanzado algunos pases durante los calentamientos previos a los partidos, apenas dos meses después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo.

“Todavía nos falta”, reconoció Rodgers el martes en “The Pat McAfee Show”.

La defensiva. Ha lucido casi excelente.

Los Jets han anulado a quarterbacks como Josh Allen, Patrick Mahomes, Russell Wilson, Jalen Hurts y Justin Herbert. No han permitido que un solo quarterback llegue a 300 yardas en 26 duelos consecutivos. Y la defensiva ha mantenido en la pelea al equipo en todos los partidos, salvo el de la semana 2, una derrota por 30-10 ante Dallas.

Leer de nuevo la parte de arriba. El ataque no puede entrar en la zona roja y los Jets siguen haciendo cortocircuito en sus series, al colocarse en situaciones de tercera y largo, por castigos y malas jugadas.