Impuestos Internos de EEUU suspenderá a 34.000 empleados por cierre del Gobierno

Por Courtney Rozen

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos suspenderá a más de 34.000 empleados a partir del miércoles debido al cierre del Gobierno, según un comunicado de la agencia.

Se trata del 46% de la plantilla de la agencia. Los empleados de los centros de llamadas, los informáticos y la mayoría del personal de la sede central serán enviados a casa, según el comunicado. Los empleados asignados para llevar a cabo la ley de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump firmó en julio seguirán trabajando.

El IRS envía a casa a los empleados porque el Congreso de Estados Unidos y Trump no lograron llegar a un acuerdo la semana pasada sobre el gasto público. Los servicios en todo el Gobierno se han visto interrumpidos debido a la paralización parcial de actividades.

El IRS dijo en un comunicado fechado el 29 de septiembre que suspendería al personal si el cierre superaba los cinco días hábiles. El cierre inició el 1 de octubre. (Reporte de Courtney Rozen; Editado en Español por Manuel Farías)