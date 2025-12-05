Impuestos rusos a exportación de granos se reducen a cero por la caída de los precios mundiales

MOSCÚ, 5 dic (Reuters) - Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, ha fijado en cero el derecho de exportación para el trigo, el maíz y la cebada a partir del 10 de diciembre, por primera vez desde agosto, debido a los bajos precios mundiales de los cereales.

El derecho, que se introdujo en 2021 para proteger el mercado nacional de las alzas de precios, se calcula semanalmente como el 70% de la diferencia entre un precio base fijado por el Gobierno y el precio de mercado.

Los precios de exportación del trigo ruso bajaron la semana pasada por tercera semana consecutiva, presionados por la oferta mundial, dijeron el lunes analistas. Rusia tiene previsto exportar entre 53 y 55 millones de toneladas métricas de granos en la actual campaña comercial.

El impuesto se ha convertido en una gran molestia para los agricultores, que argumentan que hace menos rentable el cultivo y la exportación de trigo, y lo culpan, entre otros factores, de la ralentización de las exportaciones a principios de este año. (Reporte de Olga Popova; escrito por Gleb Bryanski. Editado en español por Javier Leira)