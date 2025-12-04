Impulsada por la fiebre del chocolate de Dubái, Argentina apuesta por los pistachos

Por Leila Miller

SAN JUAN, ARGENTINA, 4 dic (Reuters) - En el corazón productivo del pistacho de Argentina, en rápido crecimiento, hileras de árboles con la fruta amarilla salpican el paisaje seco, una señal de cómo esta región agrícola se esfuerza por aprovechar su clima favorable para sacar provecho de la demanda mundial, que ha sido impulsada por la popularidad del chocolate de Dubái relleno de pistacho.

La superficie cultivada con pistachos del país se ha quintuplicado en los últimos cinco años hasta alcanzar unas 25.000 hectáreas, según la Red Nacional de Estudio de los Pistachos en Argentina, creada por científicos en 2023. La mayoría de los árboles se encuentran en San Juan, una provincia minera y agrícola enclavada junto a la cordillera de los Andes.

Los productores afirman que hay margen para una expansión mucho mayor. La red ha identificado 65.000 km² en las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa con temperaturas propicias para el pistacho, que tarda unos siete años desde su siembra en dar frutos significativos y requiere veranos áridos y calurosos e inviernos fríos.

Si bien los principales productores de pistacho del mundo, Estados Unidos, Irán y Turquía, superan ampliamente a Argentina, el país sudamericano es el único productor importante del continente y los productores dicen que tiene el potencial de convertirse en un exportador importante, especialmente cuando el hemisferio norte está fuera de temporada.

“Sin duda, Argentina se puede convertir en un gran productor", afirmó Alberto Aguilera, quien gestiona los pistacheros de la provincia de San Juan para SolFrut, que con casi 1210 hectáreas se convertirá en uno de los mayores productores, una vez que comience a cosechar en 2027. “Tiene la tierra, el agua y las condiciones climáticas” .

Los productores de pistacho en Argentina utilizan principalmente semillas de portainjertos de California, que cuenta con unas 500.000 hectáreas productoras de pistacho. Según The Wonderful Company, que cultiva entre el 15% y el 20% de la cosecha estadounidense, existe una escasez de granos de pistacho como ingrediente y snack. “La gente no se cansa de ellos”, dijo Stephen Vasquez, director ejecutivo del Comité Administrativo de Pistachos, que regula la calidad de casi todos los pistachos producidos en Estados Unidos. Esto incluye a los argentinos. Con la creciente popularidad del cremoso "chocolate de Dubái" relleno de pistacho, que se viralizó en TikTok en 2023, las empresas se han diversificado para producir dulce de leche y pasteles de pistacho. Incluso la empresa petrolera y gasífera argentina, YPF, está comercializando su propio alfajor de pistacho, una galleta tradicional argentina.

'Dijeron que estaba loco '

Marcelo Ighani, un inmigrante iraní de 74 años, dijo a Reuters que la gente pensó que estaba loco cuando comenzó a plantar la primera cosecha de pistachos del país en la década de 1980 en la provincia de San Juan.

En noviembre, en el vivero de su empresa Pisté, seis trabajadoras escuchaban música mientras preparaban portainjertos de pistacho. Desde 2023, Pisté ha más que duplicado la producción anual de portainjertos —que utiliza o vende a agricultores—, hasta alcanzar las 400.000 plantas previstas para 2025.

““Tenemos mucha demanda insatisfecha que no podemos cubrir", dijo el hijo de Ighani, Maximiliano, quien ayuda a administrar el negocio.

En un informe de 2024 sobre pistachos, el Consejo Federal de Inversiones de Argentina indicó que el país exporta entre un tercio y la mitad de sus pistachos. La mayoría se destina a Italia, seguida de Rusia, Australia y otros países latinoamericanos. Los productores declararon a Reuters que esperan un aumento en las exportaciones a medida que más inversores se sumen al mercado, satisfaciendo la demanda interna, y más pistacheros den fruto. Si bien no existen estimaciones oficiales, los líderes del sector afirman que solo una pequeña fracción de las hectáreas de pistacho del país producen actualmente frutos.

SolFrut comenzó a plantar pistachos en 2019 en terrenos que antes utilizaba para el cultivo de olivos e invierte alrededor de US$12.000 por acre, según José Chediack, presidente del Grupo Phronesis, que incluye a SolFrut. Si bien reconoce que el pistacho está en un muy buen momento, se muestra cauteloso sobre la duración de este auge.

El potencial del pistacho podría verse impulsado si la mejora de las condiciones macroeconómicas bajo el gobierno del presidente Javier Milei da lugar a que los bancos ofrezcan tasas de interés más bajas y más años para devolver los préstamos.

Ante la caída del consumo mundial de vino, algunos productores han sustituido los viñedos por pistachos y otros frutos secos.

Previendo el potencial del pistacho incluso antes del auge actual, la provincia de Mendoza, famosa por sus uvas Malbec, publicó un comunicado de prensa en 2020 en el que se jactaba de su creciente superficie cultivada de pistacho, llamó al fruto seco "oro verde" e incluyó una receta de empanadas de pistacho y queso.

Ramiro Martins, productor de vino de tercera generación en Mendoza, ha plantado alrededor de 250 acres de pistachos que espera comenzar a cosechar en 2026. También convirtió sus viñedos para cultivar almendras y nueces.

“Entendimos que el mercado iba para costumbres más saludables", dijo. "Realmente tenemos puesta mucha esperanza y suerte en este proyecto".

FIEBRE DEL PISTACHO

En la provincia de San Juan, que tiene una población de aproximadamente 800.000 habitantes, los pistacheros ocupan la tercera superficie más grande de cualquier producto agrícola, después de los viñedos y los olivares.

“El pistacho tendrá un impacto muy fuerte en la economía de San Juan”, afirmó Miguel Moreno, secretario de Agricultura de la provincia. “Esta demanda sostenida ha sorprendido a todos y creo que es un incentivo para las inversiones a largo plazo”.

La fiebre del pistacho es claramente visible aquí. En la fábrica de alfajores Tres Cumbres, un trabajador unta pasta de pistacho entre dos galletas. Cerca de allí, la heladería artesanal Habana ofrece tres sabores temáticos: pistacho clásico, pistacho con chocolate blanco y pistacho con chocolate de Dubái; estos dos últimos se incorporaron este año.

Pero cuando Graciela Gómez la visitó con su nieto recientemente, se había quedado sin pistacho. Se quedó mirando con incredulidad.

“No hay pistacho, qué barbaridad", señaló.

(Reporte de Leila Miller; Edición de Daniel Wallis, traducido por Eliana Raszewski)