Imputadas 16 personas por el derrumbe de un edificio en construcción tras el terremoto de marzo en Bangkok
MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Fiscalía de Tailandia ha imputado este jueves a 16 personas acusadas de negligencia y falsedad documental en relación con el derrumbe de un edificio en construcción situado en la capital, Bangkok, durante el fuerte terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter que tuvo lugar a finales de marzo.
Los fiscales han indicado que las imputaciones afectan, además, a siete compañías presuntamente implicadas. Además, han matizado que entre los individuos contra los que se han presentado cargos se encuentra Premchai Karnasuta, un importante magnate tailandés que lleva bajo custodia desde que fue detenido el pasado mes de mayo.
"Los investigadores apuntan a que 23 individuos y entidades cometieron delitos de falsedad documental y negligencia", ha indicado la Fiscalía en un comunicado en el que ha matizado que la empresa constructora de Karnasuta también se encuentra entre las empresas afectadas.
El inmueble en cuestión --de 30 plantas de altura-- fue el único en verse afectado durante el fuerte seísmo, que dejó casi 4000 muertos en Birmania y más de 90 en suelo tailandés, la mayoría de ellos trabajadores, según informaciones del diario 'Bangkok Post'.
